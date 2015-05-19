Коморовський вийшов в лідери президентських перегонів у Польщі - опитування

Чинний президент Польщі Броніслав Коморовський лідирує у рейтингу виборчих симпатій поляків перед другим туром президентських виборів, який відбудеться в найближчу неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Millward Brown SA для Faktów TVN i TVN24.

За чинного главу держави готові проголосувати 47% виборців, в той час як за кандидата від найбільшої опозиційної партії Анджея Дуда - 44%.

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9% виборців ще не вирішили, за кого будуть голосувати у другому турі.

Польські ЗМІ відзначають, що рейтинг Коморовського зріс після вдалих телевізійних дебатів з Дудою.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі виборів президента Польщі Дуда набрав на 1% більше голосів за чинного главу державу, якому напередодні голосування пророкували впевнену перемогу над опозиціонером.