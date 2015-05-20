Генсеку ООН заборонили в'їзд в КНДР

"Сьогодні рано вранці влада КНДР поінформувала нас через свої дипломатичні канали про те, що вона відкликає дозвіл відвідати Кесон. Причини цього рішення нам невідомі", - заявив сам Пан Гі Мун, який перебуває в Сеулі, передає Бі-бі-сі.

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Поїздка в Кесон була запланована на 21 травня і спочатку схвалена як офіційним Сеулом, так і Пхеньяном.

Генсеки ООН не відвідували Північну Корею вже більше 20 років - з тих пір, як КНДР в 1993 році відвідав Бутрос Бутрос-Галі.