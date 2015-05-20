Ходорковський: Чечня – практично незалежна ісламська республіка

Про це йдеться в статті Михайла Ходорковського «Роз'єднана нація Путіна», опублікованій на сайті газети The New York Times.

"У ті напружені дні до початку березня, коли Володимир Путін зник з поля зору громадськості, президент Росії видав лише одне офіційну заяву: Він доручив прем'єр-міністру підготувати план нового федерального агентства, яке буде працювати в напрямку зміцнення єдності багатонаціонального народу Російської Федерації", - йдеться в статті.

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За словами Ходорковського, крок залишився непоміченим, але він піднімає провокаційні питання.

"Навіщо потрібно раптом створювати новий відділ в уряді, коли фінансування інших відділів заморожене або урізано? І чому вибір глави агентства упав на Ігоря Барінова, члена парламенту і відставного полковника ФСБ з досвідом роботи в спеціальних операціях в Чечні і боротьбі з тероризмом? Для Кремля Путіна, релігійне та етнічне різноманіття залишається тривожним питанням безпеки. Нове федеральне агентство покликане вирішити одну з основних проблем епохи Путіна: як зліпити єдину Росію з такого різноманітного населення, поки Путін реалізує свої нео-імперські амбіції щодо повернення великих ділянок старого Радянського Союзу", - пише Ходорковський.

За його словами, ідея нового агентства народилася з зростаючого усвідомлення того, що країна єдина набагато менше, ніж передбачає назва партії Путіна "Єдина Росія". Фрагментація Росії, з її численними етнічними, регіональними і релігійними відмінностями, розглядається Кремлем як зростаюча загроза.

Серед неросіян у федерації, мусульмани є найбільшою групою, приблизно 17 відсотків від загальної чисельності населення. Вони являють собою величезну проблему для Кремля в декількох аспектах, пише Ходорковський.

"Найбільш неспокійний і жорстокий регіон – це Північний Кавказ, де мусульманські народи проживають в етнічних анклавах і слабо інтегровані в країні, навіть якщо вони повністю залежать від фінансових субсидій з Москви. У багатьох відносинах, Чечня – практично незалежна ісламська республіка, де широко поширений шаріат. Деякі сусідні республіки мають тільки видимість приналежності до федеральної структури", - йдеться в статті.

"Так що ж таке сьогодні Росія? Нинішні мешканці Кремля знайшли свою власну цинічну відповідь: Це традиційна автократія в демократичному вбранні, ініціатор небезпечного етнічного націоналізму під приводом відновлення російського гідності, і кричущий експансіонізм старого світу, представлений у вигляді захисту проти сфабрикованих зовнішніх загроз", - підсумував Ходорковський.