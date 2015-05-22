У Росії йогурти можуть прирівняти до алкогольної продукції

24 квітня союз відправив лист керівнику Росалкогольрегулювання Ігорю Чуяну з проханням розібратися в цьому питанні, повідомляють «Ведомости».

Зміни в цей закон вступлять в силу з 1 червня 2015 року. Згідно з новими правками, допустимий граничний вміст етилового спирту в продуктах знизиться з 1,5% до 0,5%. У складі деяких молочних продуктів містяться ароматизатори на спиртовому носії, масова частка спирту в яких часто складає від 1% до 1,3%.

У готових кисломолочних продуктах вміст спирту менше 0,5%, і вони не входять в список товарів, що підлягають державному регулюванню обороту алкоголю. Тим не менш, відповідно до змін у законі, закупівля, перевезення та зберігання спиртових ароматизаторів будуть враховуватися.

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Поки що справа йде до того, що з настанням літа виробникам молочної продукції доведеться отримувати алкогольну ліцензію, декларувати спиртові інгредієнти і обладнати лінії виробництва особливими лічильниками.

Представник Росалкогольрегулювання заявив, що отримав лист від «Союзмолока» і відомство спробує встигнути підготувати проект постанови про виведення спиртових наповнювачів для фруктових йогуртів до 1 червня.