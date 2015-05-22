Сорос пророкує Третю світову в разі військового союзу Китаю та Росії

Як пише Росбалт з посиланням на Market Watch, Сорос вважає, що сценарій може виявитися реалістичним, якщо Китай зорієнтує економіку на внутрішні потреби, а не на експорт. У цій ситуації Пекіну потрібен зовнішній конфлікт, щоб утримати владу в своїх руках.

Початку війни може слугувати конфлікт між США в особі одного з союзників, наприклад, Японії, та Китаю, пояснив Сорос. У зв'язку з цим, зазначив він, США повинні піти на великі поступки Китаю, зокрема, допустити юань у валютний кошик МВФ, однак тоді юань "складе серйозну конкуренцію американському долару".

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У відповідь КНР повинна перетворити власну економіку. На думку Сороса, угода між США і Китаєм є важко досяжною, але альтернатива ще гірше. В іншому випадку є серйозна небезпека того, що Китай створить політичний і військовий союз з Росією і тоді загроза нової світової війни буде реальною, резюмував Сорос.