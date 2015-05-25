В Австралії з'явиться перший національний координатор по боротьбі з тероризмом

Колишній посол Австралії в Індонезії та Ірані Грег Моріарті буде призначений першим в історії країни національним координатором по боротьбі з тероризмом. Про це в понеділок повідомив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, передає ТАСС.

"Рівень терористичної загрози в країні, на жаль, зростає, - підкреслив глава уряду на прес-конференції, що відбулася сьогодні в Канберрі. - Щонайменше 100 австралійців примкнули до екстремістських угруповань на Близькому Сході, щонайменше 150 громадян нашої країни надають їм активну підтримку. Відомства, до компетенції яких входять питання контртероризму, працюють добре, але зараз назріла необхідність чіткої координації їхніх зусиль".

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Ебботт уточнив, що національний координатор по боротьбі з тероризмом працюватиме в його апараті і буде підзвітний йому особисто.

Глава МЗС також повідомила, що уряд має намір у найближчі дні представити в парламенті законопроект про позбавлення австралійського громадянства тих осіб, які вирушають на Близький Схід і примикають до "Ісламської держави" та інших екстремістських угруповань.