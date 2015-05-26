Мешканці Австралії борються за скасування податку на предмети особистої гігієни

Міністр фінансів Австралії Джо Хокі обіцяв попросити уряд і місцеві органи влади скасувати споживчий податок на тампони та інші предмети особистої гігієни, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше петицію з проханням до держави припинити оподатковувати "природні функції організму" підписали близько 90 тисяч осіб.

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На відміну від таких товарів як презервативи і сонцезахисні креми, тампони та прокладки оподатковуються 10% податком на товари й послуги.

Хокі заявив, що переконуватиме державну та місцеву владу звільнити ці товари від збору.