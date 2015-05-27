Для розгрому "Ісламської держави" потрібні роки - Столтенберг

Про це заявив у вівторок в інтерв'ю телекомпанії CNN генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, повідомляє ТАСС.

"Кампанія проти ІД, як зазначалося, є дуже непростим завданням, і на її виконання буде потрібен час", - сказав він. На прохання телеведучого окреслити більш конкретні тимчасові рамки цієї задачі, генсек сказав: "Це означає роки".

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"У перспективі ми повинні будемо підготувати місцеві сили до того, щоб вони самі були в змозі подбати про свою безпеку, - пояснив Столтенберг. - Виконання цього завдання є справою, що розрахована на тривалу перспективу".

Довідка. "Ісламська держава" (раніше "Ісламська держава Іраку і Леванту") - радикальна організація, створена в 2006 році в Іраку шляхом злиття низки екстремістських угруповань під егідою місцевого відділення "Аль-Каїди". З 2013 року угруповання розірвала відносини з "Аль-Каїдою" і самостійно включилася в громадянську війну в Сирії. Влітку 2014 року ІД встановило контроль над значними територіями Сирії та Іраку, а також проголосило там халіфат зі столицею в Мосулі. США, які очолюють міжнародну коаліцію проти ісламістів, 8 серпня почали військові дії проти екстремістів в Іраку. У вересні вони приступили до нанесення повітряних ударів по цілях ІД в Сирії.