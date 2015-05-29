Росія ображає пам`ять борців з фашизмом – заступник генсекретаря НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеозвернення до учасників 8-го Київського безпекового форуму.

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”Півтора року тому українці вийшли на вулиці, вони вимагали зближення з Євросоюзом, засуджували корупцію і порушення прав людини, але пропаганда Росії показала Майдан як фашистів, які хочуть здійснити державний переворот, і це ображає пам`ять тих, хто дійсно боровся з фашизмом у Другій світовій війні. І зараз, коли ми нещодавно відсвяткували 70-річчя закінчення Другої світової війни, ми бачимо ворожі дії Росії по відношенню до України у той час, коли ми хочемо бачити вільну і неподільну Європу”, - наголосив Вершбоу.