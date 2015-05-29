Японія направила сили самооборони на острів, де вивергається вулкан

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє РИА Новости.

"Я змушений був перервати свою участь у засіданні парламенту і в 10:15 (через 16 хвилин після початку виверження — УНІАН) дав вказівку уряду всім разом докласти зусиль для забезпечення безпеки та евакуації населення. Для порятунку населення до острова направлені вертольоти сил самооборони і корабель служби безпеки на морі", — сказав прем'єр.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Японії почалося виверження вулкана Кутиноерабу.

Японські метеорологи оголосили п'ятий, максимальний рівень небезпеки виверження вулкана - він передбачає евакуацію місцевого населення.