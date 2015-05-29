Японія направила сили самооборони на острів, де вивергається вулкан
08:15, 29 травня 2015Світ
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Вертольоти сил самооборони Японії і корабель служби безпеки на морі спрямовані на острів Кутиноерабудзима на півдні Японії, де почалося виверження вулкана Синдаке.
REUTERS
Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє РИА Новости.
"Я змушений був перервати свою участь у засіданні парламенту і в 10:15 (через 16 хвилин після початку виверження — УНІАН) дав вказівку уряду всім разом докласти зусиль для забезпечення безпеки та евакуації населення. Для порятунку населення до острова направлені вертольоти сил самооборони і корабель служби безпеки на морі", — сказав прем'єр.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Японії почалося виверження вулкана Кутиноерабу.
Японські метеорологи оголосили п'ятий, максимальний рівень небезпеки виверження вулкана - він передбачає евакуацію місцевого населення.
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