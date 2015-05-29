В Японії почалося виверження вулкана, оголошено максимальний рівень небезпеки (відео)

В Японії 29 травня почалося виверження вулкана Кутиноерабу, розташованого на однойменному острові на півдні Японії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Японські метеорологи оголосили п'ятий, максимальний рівень небезпеки виверження вулкана - він передбачає евакуацію місцевого населення. Згідно кадрів японського телебачення, Кутиноэрабу викидає стовпи чорного диму.

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Площа острова, на якому розташований вулкан, складає всього 38 кв км, а населення не перевищує 150 осіб. Там знаходиться декілька пансіонатів з гарячими джерелами, а сам острів цілком входить до складу національного парку Кірісіма-Яку.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада японського міста Хаконе оголосили про евакуацію людей в районі долини Окувадани через підвищення вулканічної активності.