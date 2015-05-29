У новому "Термінаторі" Шварценеггер зустрінеться зі своїм молодим двійником (відео)

Новий ролик включає уривки з декількох екшн-епізодів і більш детально, ніж попередні трейлери, висвітлює сюжет п'ятого фільму в фантастичної франшизи «Термінатор», повідомляє Лента.ру.

Зав'язка нової картини збігається з оригінальним кіно Джеймса Кемерона: в майбутньому, в якому людство воює з штучним інтелектом «Скайнет», лідер опору Джон Коннор посилає солдата Кайла Різа в минуле, щоб той врятував матір Коннора від відправленого назад в часі робота-вбивці Термінатора. Але коли Різ потрапляє в наш час, то виявляє, що через розлом в часі його місія дещо відрізняється від очікуваної.

Серед іншого в трейлері «Термінатор: Генезис» зводять лицем до лиця Арнольда Шварценеггера, який грає постарілого кіборга-вбивцю, з його молодим двійником, Термінатором, який тільки що прибулв з майбутнього. Останній був створений за допомогою комп'ютерної графіки.

Фільм Алана Тейлора перезапускає франшизу «Термінатор» після відносної невдачі попередньої серії «Термінатор: Та прийде рятівник», яку Шварценеггер нещодавно назвав «лажею». Головні ролі в новій картині, крім колишнього губернатора Каліфорнії, зіграли Емілія Кларк, Джейсон Кларк і Джай Кортні.