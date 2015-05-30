У Греції 15 росіян постраждали від удару блискавки
На грецькому острові Крит на руїнах Кносського палацу від удару блискавки постраждали 15 російських туристів
Двоє росіян в результаті удару блискавки перенесли серцевий напад, пише lenta.ru.
Одна із них - 46-річна вагітна жінка. Лікарям вдалося врятувати їй життя, проте вона все ще перебуває в критичному стані.
Другим став чоловік. Його вік і самопочуття не уточнюється.
Інші туристи відбулися шоком і легкими травмами. Чотирьох із них на автомобілях швидкої госпіталізували у відділення невідкладної допомоги. За словами очевидців, деякі з потерпілих скаржилися на те, що вони не відчувають ніг.
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Співробітники пам'ятки архітектури повідомили, що на території Кносського палацу встановлені громовідводи, проте їх не було в тому місці, де перебували російські туристи.