У Греції 15 росіян постраждали від удару блискавки

Двоє росіян в результаті удару блискавки перенесли серцевий напад, пише lenta.ru.

Одна із них - 46-річна вагітна жінка. Лікарям вдалося врятувати їй життя, проте вона все ще перебуває в критичному стані.

Другим став чоловік. Його вік і самопочуття не уточнюється.

Інші туристи відбулися шоком і легкими травмами. Чотирьох із них на автомобілях швидкої госпіталізували у відділення невідкладної допомоги. За словами очевидців, деякі з потерпілих скаржилися на те, що вони не відчувають ніг.

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Співробітники пам'ятки архітектури повідомили, що на території Кносського палацу встановлені громовідводи, проте їх не було в тому місці, де перебували російські туристи.