Таджикистан заблокував доступ до "Однокласників" і "ВКонтакте"

Про це повідомляє Дощ з посиланням на Aisa-Plus.

Інтернет-ресурси виявилися заблокованими після того, як на ютубі з'явився відеоролик, на якому колишній командир таджицького ОМОНу Гулмурод Халімов розповідає про свою службу в лавах терористичного угруповання «Ісламська держава» і закликає до священної війни проти невірних (джихаду).

Доступ до відеохостингу, говориться на сайті, все ще під забороною, під блокуванням виявився і сайт радіостанції «Озоді».

Читайте такожСБУ нарахувала понад 600 антиукраїнських груп у соцмережах

«Інтернет-провайдери вже давно не повідомляють про причини блокування сайтів. Але можу припустити, що все це пов'язано саме із зверненням Гулмурода Халімова. Переконаний, що блокування сайтів не є шляхом виходу з ситуації», — розповів глава Асоціації інтернет-провайдерів Таджикистану Асоміддін Атоєв.

На опублікованому 28 травня відеоролику Халімов російською мовою говорить, що він вирішив приєднатися до «Ісламської держави» з-за того, що в Таджикистані не дозволяють читати намаз і носити ісламську одяг.