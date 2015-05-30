Таджикистан заблокував доступ до "Однокласників" і "ВКонтакте"
Інтернет-провайдери Таджикистану заблокували доступ до таких соціальних мереж, як «ВКонтакте» і «Однокласники», заблокованими виявилися також і деякі інші інтернет-ресурси
Про це повідомляє Дощ з посиланням на Aisa-Plus.
Інтернет-ресурси виявилися заблокованими після того, як на ютубі з'явився відеоролик, на якому колишній командир таджицького ОМОНу Гулмурод Халімов розповідає про свою службу в лавах терористичного угруповання «Ісламська держава» і закликає до священної війни проти невірних (джихаду).
Доступ до відеохостингу, говориться на сайті, все ще під забороною, під блокуванням виявився і сайт радіостанції «Озоді».
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«Інтернет-провайдери вже давно не повідомляють про причини блокування сайтів. Але можу припустити, що все це пов'язано саме із зверненням Гулмурода Халімова. Переконаний, що блокування сайтів не є шляхом виходу з ситуації», — розповів глава Асоціації інтернет-провайдерів Таджикистану Асоміддін Атоєв.
На опублікованому 28 травня відеоролику Халімов російською мовою говорить, що він вирішив приєднатися до «Ісламської держави» з-за того, що в Таджикистані не дозволяють читати намаз і носити ісламську одяг.