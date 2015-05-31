У Росії вирішили створити з ВДВ "війська швидкого реагування" і збільшити склад дивізій
00:02, 31 травня 2015Світ
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Москва планує збільшити до трьох полків повітряно-десантні та десантно-штурмові дивізії.
REUTERS
На базі Повітряно-десантних військ у Росії планується створити війська швидкого реагування.
Як пише ТАСС, про це в ефірі радіо РСН заявив командувач ВДВ генерал-полковник Володимир Шаманов.
"У Росії планується формування військ швидкого реагування, основу яких мають скласти Повітряно-десантні війська, здатні діяти як самостійним угрупованням, так і у складі угруповання Сухопутних військ на окремих напрямках", - сказав він.
Читайте такожВійськові експерти назвали нові підрозділи армії РФ на Донбасі"У цьому зв'язку ми плануємо склади наших дивізій збільшити до трьох полків у складі кожної повітряно-десантної та десантно-штурмової дивізії", - додав Шаманов.
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