У Росії вирішили створити з ВДВ "війська швидкого реагування" і збільшити склад дивізій

На базі Повітряно-десантних військ у Росії планується створити війська швидкого реагування.

Як пише ТАСС, про це в ефірі радіо РСН заявив командувач ВДВ генерал-полковник Володимир Шаманов.

"У Росії планується формування військ швидкого реагування, основу яких мають скласти Повітряно-десантні війська, здатні діяти як самостійним угрупованням, так і у складі угруповання Сухопутних військ на окремих напрямках", - сказав він.

Читайте такожВійськові експерти назвали нові підрозділи армії РФ на Донбасі"У цьому зв'язку ми плануємо склади наших дивізій збільшити до трьох полків у складі кожної повітряно-десантної та десантно-штурмової дивізії", - додав Шаманов.