У Росії трьом частинам ВДВ присвоїли гвардійське звання за невідомий "подвиг"
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про присвоєння гвардійського звання трьом військовим частинам: 11-й, 83-й окремим десантно-штурмовим бригадам ВДВ Росії і 38-му окремому полку зв'язку. Укази розміщені на офіційному порталі правової інформації.
«За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади у бойових діях по захисту Батьківщини і державних інтересів в умовах збройних конфліктів, та враховуючи її заслуги в мирний час, постановляю: присвоїти 83-ї окремої десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «гвардійська» і надалі іменувати її: 83-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада», - зазначено в тексті указу.
Аналогічний зміст мають і укази, які стосуються 11-й ОДШБР та 38-го окремого полку зв'язку.
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Місця і дати бойових дій, за участь в яких дані частини отримали гвардійські звання, в указах не розкриваються. Відкритих відомостей про участь цих частин і з'єднань в бойових діях, що передбачають прояв особовим складом масового героїзму, не мається.
Відомо, що особовий склад 83-ї бригади брав участь у першій чеченській кампанії 1994-1996 років у складі зведених підрозділів. Сама бригада на Північний Кавказ не перебазувалася. Бойові завдання в ході обох чеченських кампаній виконували також військовослужбовці 38-го окремого полку зв'язку.
Про участь військовослужбовців даних трьох частин у бойових діях після офіційного завершення контртерористичної операції в Чечні не повідомлялося.