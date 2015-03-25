У Росії трьом частинам ВДВ присвоїли гвардійське звання за невідомий "подвиг"

«За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади у бойових діях по захисту Батьківщини і державних інтересів в умовах збройних конфліктів, та враховуючи її заслуги в мирний час, постановляю: присвоїти 83-ї окремої десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «гвардійська» і надалі іменувати її: 83-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада», - зазначено в тексті указу.

Аналогічний зміст мають і укази, які стосуються 11-й ОДШБР та 38-го окремого полку зв'язку.

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Місця і дати бойових дій, за участь в яких дані частини отримали гвардійські звання, в указах не розкриваються. Відкритих відомостей про участь цих частин і з'єднань в бойових діях, що передбачають прояв особовим складом масового героїзму, не мається.

Відомо, що особовий склад 83-ї бригади брав участь у першій чеченській кампанії 1994-1996 років у складі зведених підрозділів. Сама бригада на Північний Кавказ не перебазувалася. Бойові завдання в ході обох чеченських кампаній виконували також військовослужбовці 38-го окремого полку зв'язку.

Про участь військовослужбовців даних трьох частин у бойових діях після офіційного завершення контртерористичної операції в Чечні не повідомлялося.