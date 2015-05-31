Бойовики "Ісламської держави" підірвали в'язницю в Пальмірі

На думку бойовиків, в'язниця символізує злочини режиму президента Сирії Башара Асада і його батька, колишнього президента країни Хафеза Асада, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожДжихадисти провели масову розправу в амфітеатрі ПальміриУ цій в'язниці, як заявили бойовики "Ісламської держави", утримувалися політичні в'язні. Їх піддавали тортурам, а деяких стратили.

Раніше стало відомо, що після захоплення Пальміри бойовики випустили з місцевої в'язниці всіх ув'язнених. У той же час повідомлялося, що деяких людей, що перебували у тюрмі, під час відступу забрали з собою урядові війська.

"Ісламська держава" захопила Пальміру минулого тижня. Після взяття міста бойовики влаштували показову розправу над військовослужбовцями сирійської армії. Всього за минулий після захоплення Пальміри час від рук ісламістів загинуло кілька сотень людей.