Євродепутат: "Чорний список" Кремля - це шоу для власного народу, яке будується на принципі "зуб за зуб"

Голова комітету Європарламенту у закордонних справах німецький політик Елмар Брок (Elmar Brok) назвав "чорний список" Москви на заборону для в'їзду десятків європейських політиків, чиновників і військових до РФ "шоу для власного народу", яке символічно будується на принципі "зуб за зуб".

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьку газету Passauer Neue Presse.

"У цьому - радикальна відмінність від санкційного списку ЄС проти російських політиків", - вказав Брок в інтерв'ю, оприлюдненому в понеділок, 1 червня.

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"Я намагалася зрозуміти цей список, але так і не змогла ", - сказала голова фракції "зелених" в Європарламенті Ребекка Хармс в інтерв'ю німецькій газеті Neue Presse. Щодо Хармс, чиє ім'я також фігурує в цьому списку, діє безстрокова заборона на в'їзд до РФ з осені 2014 року.

Всього в списку санкцій РФ 89 європейських політиків, чиновників і військових.