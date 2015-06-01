"Підтримка держперевороту" і "гоніння на росіян": Лавров назвав причини заборони європейцям відвідувати РФ
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в санкційний список Москви були внесені лише ті громадяни Євросоюзу, які підтримали "державний переворот в Україні" і сприяли "створенню умов для гоніння на росіян".
Також, як пояснив Лавров, Брюссель просив у Росії санкційний список "конфіденційному порядку", той факт, що список просочився у ЗМІ, є "порушенням етичних норм", повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
У МЗС РФ також заявили, що рішення щодо кожного фігуранту "чорного списку" були ретельно вивірені.
Читайте такожЄвропарламент назвав неприпустимим "чорний список" від РосіїРаніше Євросоюз назвав необґрунтованим і неправомірним російський "чорний список" персон ЄС. Європейська служба зовнішніх справ у своїй заяві зазначила, що російська сторона не надала пояснень, за якими саме критеріями приймалося рішення з даного списку.
Всього в "чорний список" потрапили 89 європейських політиків і представників військового командування.