"Підтримка держперевороту" і "гоніння на росіян": Лавров назвав причини заборони європейцям відвідувати РФ

Також, як пояснив Лавров, Брюссель просив у Росії санкційний список "конфіденційному порядку", той факт, що список просочився у ЗМІ, є "порушенням етичних норм", повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У МЗС РФ також заявили, що рішення щодо кожного фігуранту "чорного списку" були ретельно вивірені.

Читайте такожЄвропарламент назвав неприпустимим "чорний список" від РосіїРаніше Євросоюз назвав необґрунтованим і неправомірним російський "чорний список" персон ЄС. Європейська служба зовнішніх справ у своїй заяві зазначила, що російська сторона не надала пояснень, за якими саме критеріями приймалося рішення з даного списку.

Всього в "чорний список" потрапили 89 європейських політиків і представників військового командування.