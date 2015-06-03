ВПС Фінляндії вперше за 70 років проведуть навчання бомбардувальників

Військово-повітряні сили Фінляндії проведуть навчання бомбардувальників, які скинуть справжні бомби на наземні цілі на території країни вперше за останні 70 років.

Про це заявив полковник ВПС Фінляндії Ярі Мікконен, повідомляє Українська правда із посиланням на Newsweek.

Навчання триватимуть два тижні. У них візьмуть участь бомбардувальники F-18 Hornet.

За словами Мікконена, навчання не будуть пов'язані з маневрами НАТО Arctic Challenge, а також навчаннями альянсу, які тривають у Балтії.

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Навчання з відпрацюванням бомбардувань проходять як частина триваючої програми оновлення ВПС Фінляндії, остання фаза якої розпочалася у 2010 році.

"На даний момент трохи більше половини нашого флоту оновилося. Тому це хороший момент для нас, щоб перевірити можливості наших ракет і систем ППО", - сказав Мікконен.

За його словами, будуть скинуті бомби на полігоні поблизу міста Роваерві в Лапландії.

Фінляндія, яка не входить до складу НАТО, останнім часом активно бере участь у військових навчаннях НАТО у зв'язку з агресивною політикою Росії.