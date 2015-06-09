Дочка Нємцова покинула територію Росії через погрози - ЗМІ

Про це з посиланням на газету The Times пише Новое время.

За даними видання, Нємцова вважає, що всі, хто критикує чинну російську владу, знаходяться в небезпеці.

Також газета зазначає, що дочка Нємцова поклала на президента Росії Володимира Путіна політичну відповідальність за вбивство її батька.

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Відзначається, що Нємцова не повідомила про своє місцезнаходження і сказала, що не знає, чи приїде назад в Росію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нємцова передала владі Польщі список "пропагандистів Путіна" і попросила посприяти у введенні санкцій проти них.

Як відомо, Нємцов був застрелений ввечері 27 лютого на Великому Москворецком мосту в центрі Москви. У політика потрапило чотири кулі, він помер на місці. Знаходилася поруч з Нємцовим в момент вбивства українська фотомодель Анна Дурицька, яка не постраждала. За підозрою у вбивстві заарештовано п'ять осіб.