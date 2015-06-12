Суд зняв з колишнього глави МВФ Стросс-Кана звинувачення у сутенерстві
Суд у Франції зняв звинувачення у сутенерстві з екс-глави Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана.
Під час процесу з'ясувалися скандальні подробиці оргій за участю повій, які влаштовувалися у Франції, Бельгії та США знайомими Стросс-Кана, передає Би-би-си.
Проте державний прокурор, який представляв сторону обвинувачення, у своєму підсумковому слові закликав суд виправдати підсудного і керуватися кримінальним, а не моральним кодексом.
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"Ні слідство, ні представлені суду докази не підтверджують, що Стросс-Кан винен у сутенерстві", - стверджує прокурор.
Раніше 5 з 6 позивачів відмовилися від своїх звинувачень на адресу 66-річного підсудного.
Хоча Стросс-Кан визнав у суді факти своєї присутності на оргіях, він завжди стверджував, що нічого не знав про те, що деякі із запрошених для участі в оргіях жінок були професійними повіями.