Суд зняв з колишнього глави МВФ Стросс-Кана звинувачення у сутенерстві

Під час процесу з'ясувалися скандальні подробиці оргій за участю повій, які влаштовувалися у Франції, Бельгії та США знайомими Стросс-Кана, передає Би-би-си.

Проте державний прокурор, який представляв сторону обвинувачення, у своєму підсумковому слові закликав суд виправдати підсудного і керуватися кримінальним, а не моральним кодексом.

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"Ні слідство, ні представлені суду докази не підтверджують, що Стросс-Кан винен у сутенерстві", - стверджує прокурор.

Раніше 5 з 6 позивачів відмовилися від своїх звинувачень на адресу 66-річного підсудного.

Хоча Стросс-Кан визнав у суді факти своєї присутності на оргіях, він завжди стверджував, що нічого не знав про те, що деякі із запрошених для участі в оргіях жінок були професійними повіями.