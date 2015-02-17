З екс-голови МВФ Стросс-Кана зняли обвинувачення у рамках скандальної "справи "Карлтон""

Як повідомив у вівторок прокурор Фредерік Февр, колишній голова МВФ "не мав відношення до організації" закритих вечірок у готелі "Карлтон" у Ліллі за участю повій, передає ТАСС.

Водночас прокурор вимагав від суду покарати керівництво готелю, зокрема його колишнього директора, наголосивши, що вони "були справжніми організаторами мережі з надання інтимних послуг", а також сутенера, який "постачав" молодих дівчат для впливових постояльців, до числа яких і входив Стросс-Кан.

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Слухання у справі готелю "Карлтон" розпочалися минулого понеділка. Серед фігурантів - 14 осіб, серед яких, крім Стросс-Кана, власник готелю і його провідні менеджери, адвокат, низка великих бізнесменів. На лаві підсудних опинився й офіцер поліції, який раніше відповідав за безпеку департаменту Нір, його підозрюють в активному сприянні нелегальній проституції.

Усім фігурантам пред'явлені обвинувачення у "звідництві за обтяжливих обставин у складі злочинного угруповання". За французькими законами такий злочин може призвести до засудження на тюремні терміни до 10 років і штрафу 1,5 млн євро. Проституція у Франції дозволена, проте сутенерство (за французькою термінологією - звідництво) карається законом.

Як встановило слідство, яке велося протягом чотирьох років, жінки зі створеної у Ліллі мережі не лише обслуговували самого Стросс-Кана і багатих постояльців готелів "Карлтон" і "Тур" у Ліллі, а й виїжджали до Парижа, Лондона і Вашингтона до клієнтів, із якими були знайомі підсудні, зокрема, сам колишній директор-розпорядник МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Стросс-Кан двічі був фігурантом справи про сексуальні домагання, але у жодній зі справ він не був засуджений.

У травні 2011 року Стросс-Кана було арештовано за підозрою у згвалтуванні покоївки готелю у Нью-Йорку. Проте пізніше покоївку запідозрили у дачі неправдивих свідчень, і прокуратура зняла обвинувачення з французького політика.