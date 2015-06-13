Розвідка США запідозрила Китай у зломі її комп'ютерів

У свою чергу китайська влада заявила, що ці підозри безпідставні, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожХакери викрали персональні дані близько 4 мільйонів службовців урядових структур СШАГрупа хакерів отримала доступ до файлів з персональними даними співробітників розвідки та армії США. Влада побоюється, що тепер у зловмисників є інформація, з допомогою якої вони зможуть шантажувати співробітників американських спецслужб і членів їх сімей.

Джерела агентства Ассошіейтед прес повідомили, що метою хакерів були спеціальні форми, які заповнюються працівниками відомств для доступу до секретних матеріалів. Американські офіційні особи на умовах анонімності повідомили агентству Ассошіейтед прес, що серед документів, які потрапили в руки зловмисників, можуть бути анкети, в яких співробітники спецслужб повідомляють про свої захворювання, психічне здоров'я, наркотичної або алкогольної залежності, минулі арешти і банкрутства. Документи також містять списки і контакти друзів і родичів, які потенційно можуть опинитися в небезпеці, особливо якщо вони живуть за кордоном.

За інформацією Білого дому, є серйозні підстави вважати, що хакерам вдалося отримати доступ до особистої інформації працівників уряду.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо, що федеральні відомства США піддалися масованій атаці хакерів, які змогли одержати доступ до персональних даних декількох мільйонів державних службовців.

Через кілька днів після цього американська армія тимчасово відключила свій веб-сайт після того, як він зазнав нападу хакерів.

Американські офіційні особи на умовах анонімності заявили ангентству Ассошіейтед прес, що сліди цієї кібератаки ведуть в Китай. Вони побоюються, шпигунства з боку китайського уряду. Пекін називає такі припущення "безвідповідальними".

"Це розкриває китайцям особистості майже всіх, хто отримав у США офіційний доступ до секретної інформації, сказав агентству колишній високопоставлений співробітник контррозвідки США Джоел Бреннер. – Це робить роботу співробітника розвідки дуже складною. Ця база даних дає китайцям величезний об'єм інформації майже про всіх, тих, хто отримав доступ до секретних даних. Це золота жила. Це допомагає входити в контакт і вербувати шпигунів".

У заяві Офісу управління кадрами федерального уряду зазначалося, що в руках хакерів могли виявитися досьє майже 4 млн державних службовців, в тому числі і тих, хто пішов на пенсію. Однак, за даними Ассошіейтед прес, в загальній складності під ударом може опинитися до 14 млн осіб.

У минулу п'ятницю адміністрація президента США Барака Обами оголосила про введення додаткових заходів щодо підвищення рівня кібербезпеки в країні.