Президент Європарламенту: ЄС повинен берегти і захищати Шенген

Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц під час промови з нагоди 30-річчя підписання Шенгенської угоди, передає "Українська правда". "Якщо ми хочемо жити в Європі, де немає кордонів, довгих черг, тому що люди повинні показувати свої паспорти, а підприємства не потерпають від економічних збитків, оскільки вільний рух товарів, капіталів і послуг обмежено, ми повинні берегти і захищати Шенген", - наголосив він.

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"Як це легковажно фліртувати з темою відновлення кордонів усередині Європи! І скільки людей помирає майже кожного дня, щоб дістатися до зовнішніх кордонів у спробі в'їхати до Європи!" - підкреслив він.

На переконання Мартін Шульца, свобода пересування не може підлягати обговоренню. "Необхідна велика сміливість, щоб відкрити кордони і повалити стіни. Давайте не допустимо, щоб зі страху народилися нові кордони та стіни", -заявив він. Натомість, за словами Мартіна Шульца, ЄС необхідно розробити відповідальну політику в сфері міграції та притулку.