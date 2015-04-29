У КНДР з початку року стратили 15 осіб
17:54, 29 квітня 2015Світ
0 0
За даними розвідки Південної Кореї, влада КНДР стратила 15 осіб з початку поточного року.
REUTERS
Один зі страчених був заступником міністра, який розкритикував план розвитку лісового господарства країни, повідомляє Російська служба ВВС.
Влада КНДР не підтверджує цю інформацію, проте повідомлення про смертні вироки, винесені відстороненим від влади чиновникам, з'являлися і раніше.
Читайте такожУ КНДР заявили про готовність запустити ядерну ракету "в будь-який момент"
У грудні 2013 року повідомлялося про страту дядька північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який за життя відповідав за переговори з Китаєм і вважався прихильником економічних реформ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter