У КНДР з початку року стратили 15 осіб

Один зі страчених був заступником міністра, який розкритикував план розвитку лісового господарства країни, повідомляє Російська служба ВВС.

Влада КНДР не підтверджує цю інформацію, проте повідомлення про смертні вироки, винесені відстороненим від влади чиновникам, з'являлися і раніше.

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У грудні 2013 року повідомлялося про страту дядька північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який за життя відповідав за переговори з Китаєм і вважався прихильником економічних реформ.