Кілька озброєних людей обстріляли поліцейський відділок в Далласі

Один з нападників спробував втекти з місця події в броньованому фургоні, однак правоохоронці заблокували його на автомобільній стоянці, передає Бі-бі-сі. Після нападу поруч з будівлею поліцейського відділку виявили кілька мішків, в одному з яких була вибухівка і саморобні бомби з обрізків труб.

Читайте також У США затримано чоловіка, який намагався направити безпілотник в сторону Білого дому - ЗМІМотиви злочину поки невідомі.

Керівник поліції Далласа Девід Браун повідомив зі слів очевидців, що стрілянина почалася у суботу о пів на першу ранку, і що нападників було ймовірно четверо, проте ті дані потребують перевірки.

Після стрілянини один з нападників протаранив своїм фургоном поліцейський автомобіль і спробував втекти.

Поліція влаштувала погоню за участю десятка автівок і наздогнала злочинця за 14 км від центру Далласа на парковці Хатчинс, де зараз тривають перемовини з водієм фургона - його змушують здатися.

Зловмисник оголосив поліції, що його звуть Джеймс Булвер, проте офіційно його особу поки не підтвердили.

За словами Девіда Брауна, поліції відомий чоловік з таким ім'ям, який тричі фігурував у повідомленнях про домашнє насильство і обіцяв підірвати себе, тому що поліція забрала у нього дітей і назвала його терористом.

Жителів будинків поблизу поліцейського відділку евакуювали після того, як там виявили підозрілі мішки.

На місце викликали команду саперів. Під час спроби знешкодити один з мішків за допомогою робота прогримів вибух.

Ще два мішки виявили під поліцейською вантажівкою поряд з поліцейською ділянкою і в сміттєвому баці.

"Спочатку пролунало близько 200 пострілів, а потім я побачив, як від'їжджають машини", - розповів Джошуа Гілбод, квартира якого розташована навпроти поліцейського відділку.

Поліція евакуювала жителів його будинку незабаром після того, як за його словами, "прогримів потужний вибух, так що шибки затремтіли".