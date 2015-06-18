ООН повідомляє про рекордну в історії кількість біженців

Про це повідомили в ООН, передає Бі-бі-сі. За даними організації, в 2014 році у всьому світі було зафіксовано майже 60 млн біженців, більше половини з яких - діти.

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Найбільше людей були змушені покинути свої домівки через конфлікт у Сирії.

За словами верховного комісара ООН у справах біженців Антоніо Гутерреша, країни починають війни безкарно, а міжнародне співтовариство, судячи з усього, не здатне зупинити їх.