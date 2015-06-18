У США невідомий розстріляв у церкві 9 осіб
09:59, 18 червня 2015Світ
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В американському місті Чарльстон (штат Південна Кароліна) 9 людей були застрелені під час відвідування церкви.
REUTERS
Про це заявив мер міста Джозеф Райлі, передає ТАСС. Раніше співробітники правоохоронних органів повідомили, що поблизу методистської церкви, можливо, закладена бомба, проте пізніше ця інформація не підтвердилася.
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