У США невідомий розстріляв у церкві 9 осіб

Про це заявив мер міста Джозеф Райлі, передає ТАСС. Раніше співробітники правоохоронних органів повідомили, що поблизу методистської церкви, можливо, закладена бомба, проте пізніше ця інформація не підтвердилася.

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