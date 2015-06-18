Хакери Anonymous зламали сайти уряду Канади

Міністр громадської безпеки Стівен Блейні засудив кібератаку, передає Бі-бі-сі. Він підкреслив, що у канадців існує безліч демократичних способів вираження своєї позиції.

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Відповідальність взяла на себе група хакерів Anonymous, члени якої пояснили атаку прийняттям в Канаді антитерористичного закону, який, вважають хакери, порушує права людини. Цей закон розширює повноваження служби безпеки і розвідки, дозволяючи посилити нагляд за приватними особами.

Хакери Anonymous неодноразово зламували урядові сайти в багатьох країнах, у тому числі комісії США за вироками, а також "Твіттер" Ку-клукс-клану.