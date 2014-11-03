Біля узбережжя Туреччини затонуло судно з біженцями

Не менше 24 людей потонули, передає Deutsche Welle з посиланням на турецьку газету Hürriyet, яка наводить дані місцевої берегової охорони.

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Біженці намагалися дістатися на човні до берегів країн Євросоюзу. За одними відомостями, вони прямували до Румунії, за іншими - в Болгарію.

На судні знаходилися близько 30-40 осіб, серед яких 12 дітей і 7 жінок. 7 осіб вдалося врятувати, ще декілька вважаються безвісти зниклими. За інформацією ЗМІ, у човні перебували біженці з Афганістану та Сирії.

На місці аварії недалеко від селища Румелі Фенері триває рятувальна операція. У ній беруть участь 7 суден берегової охорони, вертоліт і група водолазів. Тим часом прокуратура почала розслідування події. За попередніми даними, човен потонув через перевантаженість і складні погодні умови.