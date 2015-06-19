ООН: Кількість голодуючих у Північній Кореї зросла до 10 мільйонів осіб

Продовольче агентство Організації Об'єднаних Націй заявляє, що Північної Кореї може загрожувати голод через значне скорочення сільськогосподарського виробництва.

"У нас немає достатньо інформації, щоб сказати, чи будуть люди страждати чи ні. Але ситуація серйозна. Вони на межі", - передає слова співробітника продовольчого агентства ООН Ліліани Балбі The Guardian, пише DT.ua.

Державні ЗМІ Північної Кореї говорять про "найгіршу посуху за останні 100 років". Крім цього, за словами Балбі, уряд КНДР не підтримувала в належному стані зрошувальні канали та іншу сільськогосподарську інфраструктуру.

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Очікується, що в 2015 році виробництво рису в Північній Кореї скоротитися на 12% порівняно з показниками 2014 року. Також в ООН наголошують, що кількість голодуючих у КНДР за останні двадцять років зросла більш ніж у два рази: з 4,8 млн чоловік у 1990 році до 10 млн осіб у 2014 році.

Через відсутність опадів висихають плантації по всій території Північної Кореї. Крім того, рівень води в резервуарах знаходиться на найнижчому рівні, річки і струмки пересихають. Проте, незважаючи на це, уряд КНДР продовжує виділяти значні кошти на військову програму, зокрема, на випробування ракетної зброї.