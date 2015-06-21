На Москву та Курськ налетіла потужна злива: вулиці й автомобілі пішли під воду (фото, відео)

У Москві за суботу та минулу ніч, за попередніми даними, випало 72 мм опадів, що становить майже місячну норму (75 мм). Такі дані наводять синоптики Гідрометцентру, керуючись показниками головної столичної метеостанції - ВДНГ, передає ТАСС.

Так, за день суботи випала половина місячної норми - 32 мм, за ніч, за попередніми даними, - 40 мм.

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У центрі міста - на Балчузі - за добу випав 61 мм опадів, а в підмосковній Немчинівці - 48 мм, у Клину - 40 мм.

У Москві наслідки підтоплень ліквідували понад 700 комунальників. Аварійні бригади зі спецтехнікою чергують в низинних місцях, а таких в Москві близько 1 тис.

У дворі мого будинку ситуація зараз не сильно відрізняється від Курська pic.twitter.com/7f15zJCNCA — Ілля Яшин (@IlyaYashin) June 20, 2015

Також майже місячна норма опадів випала 20 червня в Курську, затоплені низинні ділянки двох доріг у центрі міста передає ТАСС.

"Випало 58 мм опадів при середньомісячній нормі - 71, - сказав представник МНС. - Протягом 30 хвилин по дренажній системі вода пішла. Зараз проблем немає".

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Сильна злива затопила низинні ділянки на двох вулицях загальною протяжністю 300 метрів. Автомобілі на даній ділянці опинилися під водою по вікна.

Користувачі активно діляться фотографіями і відео потопів в соцмережах.