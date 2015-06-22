Радбез РФ: революцію в Україні ініціювали США для ослаблення Росії

Про цьому він заявив в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ", передає ТАСС.

"Зміна влади як раз і стала імпульсом для тих подій, які там відбулися. У Керрі є така помічниця - Нуланд, яка озвучила суму в $5 млрд, витрачених США на те, щоб ці події організувати", - сказав він.

При цьому для нього "ясно, що за проектом дестабілізації цієї країни ховається спроба створити інструмент для радикального ослаблення Росії". "Одночасно вирішується завдання утримання на "короткому повідку" країн Євросоюзу, яким часто без врахування їхньої думки і національних інтересів нав'язуються антиросійські санкції і підходи", - додав секретар Рнбо.

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Він розповів, що США, яким не подобався колишній президент України Віктор Янукович, "вирішили скинути його насильницьким шляхом".

"Це була політична помилка, - упевнений він. - Якщо б вони почекали, то змогли провести потрібних їм людей законним шляхом. Але вони ініціювали "державний переворот". Не було б "перевороту", - не було би подій у Криму та на сході України".

Секретар Радбезу підкреслив, що Янукович відклав підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом не під тиском Москви. "Він просто усвідомив, що не вникнув у суть цього документа, і не розумів, до чого призведе його імплементація. Україна входить в зону вільної торгівлі СНД, і Януковичу просто були роз'яснені наслідки такого кроку. Він на них раніше не зважав, і вирішив взяти паузу, щоб розібратися в цих питаннях", - зазначив Він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков вважає, що Захід організував революцію в Україні в лютому минулого року заради вступу країни в НАТО.