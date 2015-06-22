Медведєв запропонував ввести ПДВ на квитки в кіно

Прем'єр Дмитро Медведєв запропонував подумати про можливість відновити податок на додану вартість (ПДВ) на квитки в кіно, щоб отримані кошти направляти на підтримку кінематографа.

На зустрічі з членами знімальних груп фільмів "Територія" і "Битва за Севастополь" в понеділок Медведєв поцікавився, яку підтримку кінематографа вони вважають бажаною і яка їм подобається. Продюсер "Битви за Севастополь" Наталія Мокрицька розповіла про досвід Польщі, де з квитків у кіно стягується ПДВ. Російський міністр культури Володимир Мединський підтвердив, що в Росії навпаки ці квитки звільнені від ПДВ, передає РИА Новости.

Прем'єр запропонував подумати над системою оподаткування квитків.

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"Нам треба просто подивитися на систему оподаткування, в тому числі по квитками. Можна десь її зберегти, а десь, можливо, її змінити. Якщо це вийде, то, можливо, якусь частину грошей, те, що виходить від цього, направити на розвиток вітчизняного кіно. Подивитися разом з Мінекономрозвитку, включаючи питання стягнення ПДВ на різну продукцію. Це може стати одним з джерел розвитку", — сказав прем'єр.

Як раніше повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко прогнозує, що введення спеціального збору на розвиток національного кіно дозволить акумулювати щонайменше 250-260 млн. грн. Такий збір буде стягуватися з кінодистриб'юторів, провайдерів кабельних мереж та рекламних надходжень телеканалів.

14 травня стало відомо, що законопроект про кінозбір, завдяки якому і хочуть заощадити на кіно, вже знаходиться на узгодженні в Кабміні.