В Україні хочуть ввести збір для фінансування кінематографа

Про це міністр культури В'ячеслав Кириленко повідомив на зустрічі з художниками і журналістами, повідомляє ТСН.

Чиновник переконаний, що лише завдяки введенню такого податку вдасться додатково залучити до держбюджету майже 250 млн грн на рік. Водночас, каже чиновник, його відомство продовжує шукати й інші джерела фінансування українського кіновиробництва. У роботі зараз - зміни у півтора десятка законів.

Читайте такожВведення збору на розвиток кіно дозволить акумулювати понад 250 млн гривень - Кириленко

"Альтернативні – це кінозбір, це надходження від акцизу, надходження від проведення лотерей, це податкові стимули для кіновиробників. Це може принести дуже багато коштів – понад мільярд гривень додатково", - каже Кириленко.

Раніше Кириленко заявляв, що в Україні склалися унікальні умови для відновлення кіновиробництва.