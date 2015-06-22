Фінляндія вперше відкрито заявила, що Росія займається шпигунством - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на фінське видання Yle, ознайомлене із рапортами поліції безпеки Фінляндії, Швеції і Норвегії.

Як зазначається, цього року поліція безпеки Фінляндії Supo вперше в історії назвала Росію державою, яка займається шпигунством. Раніше в рапортах говорилося лише про "іноземні держави".

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За інформацією Supo, зокрема, активізувалася робота у сфері поширення дезінформації на території Фінляндії. Також іноземних розвідників цікавлять зв'язки Фінляндії з ЄС і НАТО, сучасні технології, енергетична політика, робота служб безпеки.

Норвегія і Швеція вже протягом багатьох років попереджають про загрозу для національної безпеки, яку несе розвідувальна діяльність Росії.

У рапорті шведської поліції безпеки Säpo йдеться, що російські розвідники діють у країні під дипломатичним прикриттям", збираючи відомості про оборону, економіку, технології, науку і політичних біженців.