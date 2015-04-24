У Новоазовську ідентифікували розвідку 7-ї військової бригади з Росії - Тимчук

Про це заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді член фракції "Народний фронт", військовий експерт Дмитро Тимчук, повідомили УНІАН у прес-службі «Народного фронту».

Він зазначив, що українські розвідники зафіксували далекосхідні частини РФ у прикордонних районах поблизу Донбасу.

"Ми пов'язуємо це з тим, що тестують найбільш боєготовні сили, а потім сформують батальйонно-тактичні групи, які перекинуть на територію України. Частина їх уже ввійшла на територію окупованого Донбасу. Мова, в основному, йде про диверсійні спецназівські та розвідувальні групи", - наголосив Тимчук.

Читайте такожДерждеп США звинуватив Росію в поставках систем ППО на Донбас

Окрім того, українська розвідка фіксує біля українських кордонів артилерійську розвідку противника.

"У Новоазовську нами була ідентифікована розвідка 7-ї військової бригади з Росії", - повідомив військовий експерт.

Тимчук пов'язує таку активність диверсійних груп і артилерійської розвідки держави-агресора з намаганням виявити місце скупчення і лінію оборони українських військ.

Читайте такожРФ за 2 місяці перекинула на Донбас 200 танків, 70 "Градів" і 45 БТРів

"Таким чином ми констатуємо, що Росія накопичила значну кількість сил і озброєнь біля кордонів і формує основні ударні групи на території Донбасу, які складаються із росіян і місцевих бойовиків, а також певного відсотку регулярних військ Російської Федерації. Теоретичного повномасштабного вторгнення можна чекати в будь-який момент. Це, очевидно, може бути після 9 травня, але готовність наших сил АТО відбити наступ має бути вже сьогодні", - резюмував Тимчук.