Жертвами аномальної спеки у Пакистані стали понад 200 людей
Щонайменше 224 людини загинули у пакистанській провінції Сінд внаcлідок аномальної спеки.
За повідомленням влади, найбільша кількість смертей була зафіксована в місті Карачі, де температура піднімалася до 45 градусів, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Загалом там померли понад 200 осіб.
Через сильну спеку у місті відбувалися перебої з електрикою, викликані навантаженнями на електричну мережу.
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Значна частина загиблих – літні люди. Влада Пакистану звернулася по допомогу до військових і народного ополчення. Очікується, що вони зведуть по всьому місту тимчасові табори для реабілітації постраждалих від спеки.
У найближчу добу в україні очікується ще більш сильна спека, однак потім синоптики обіцяють суттєве зниження температури і дощі з грозами.
На початку червня повідомлялося, що в Індії через аномальну спеку померли понад 2,2 тисячі осіб.