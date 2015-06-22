Жертвами аномальної спеки у Пакистані стали понад 200 людей

За повідомленням влади, найбільша кількість смертей була зафіксована в місті Карачі, де температура піднімалася до 45 градусів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Загалом там померли понад 200 осіб.

Через сильну спеку у місті відбувалися перебої з електрикою, викликані навантаженнями на електричну мережу.

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Значна частина загиблих – літні люди. Влада Пакистану звернулася по допомогу до військових і народного ополчення. Очікується, що вони зведуть по всьому місту тимчасові табори для реабілітації постраждалих від спеки.

У найближчу добу в україні очікується ще більш сильна спека, однак потім синоптики обіцяють суттєве зниження температури і дощі з грозами.

На початку червня повідомлялося, що в Індії через аномальну спеку померли понад 2,2 тисячі осіб.