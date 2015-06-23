Єдинорос запропонував "бойкотувати" бізнеси, які допомагали фашистам, при цьому сам їздить на BMW і Mercedes

Про це у своєму блозі navalny.com написав російський опозиціонер Олексій Навальний

Як пише політик, голова партії «Батьківщина», член комітету Держдуми з оборони, Олексій Журавльов («Єдина Росія») направив на розгляд парламенту законопроект, покликаний відновити "історичну справедливість" і забезпечити громадян Росії більш повною інформацією про компанії, які співпрацювали з фашистською Німеччиною.

Народний обранець впевнений, що від їхньої продукції відмовиться частина росіян. Депутат вважає символічним, що законопроект вноситься в день початку Великої Вітчизняної війни — 22 червня.

За словами Журавльова, його ініціатива спрямована на запобігання спотворення історичних фактів та інформування підростаючого покоління. Він упевнений, що ці заходи необхідні в період загострення відносин Росії із Заходом.

"Я впевнений, що серед наших громадян знайдеться дуже багато людей, які відмовляться від подібної продукції. Якщо BMW виробляла літаки, які бомбили наші міста, наші громадяни повинні про це знати, і нічого цього соромитися", — наводить цитату Журавльова Навальний.

Народний обранець також аргументує необхідність прийняття законопроекту тим, що представники західних компаній нерідко розбещують російських чиновників, підбурюють до хабарів.

"Ну я з цікавості вирішив подивитися майнову декларацію цього депутата, який так ненавидить "розбещені західні компанії", німецький автопром і BMW зокрема. Чувак пише законопроект для того, щоб росіяни відмовилися від нацистських БМВ і Мерседесів, відкрито володіючи БМВ і Мерседесом, про що написано в його публічній декларації!", - написав Навальний.

"Незрозуміло навіть, це така крайня ступінь лицемірства або крайня ступінь презирства до виборців (ідіоти не додумаються запитати яка у мене машина). Я вже мовчу про те, що депутат, який купив Мерседес ML зі спортивним двигуном 6,3, маючи річний сімейний дохід в 4,3 мільйона рублів (що менше вартості цього мерседеса) повинен мовчати про західні компанії "які підбурюють чиновників до хабарів", - підкреслив опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, суд відмовився змінювати Олексію Навальному п'ять років умовного терміну у справі «Кіровлісу» на реальне ув'язнення.