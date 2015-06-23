У вірменському парламенті депутатці заборонили критикувати силовий розгін мітингу (відео)

Спікер відключив опозиціонерці мікрофон, коли та намагалася засудити силовий розгін акції, передає ТСН.

"Мої права закріплені законодавством, а у вас прав немає", - заявив тоді спікер депутатці.

При цьому колишній радник міністра внутрішніх справ Вірменії Степан Григорян каже: жодного права на застосування сили поліцейські не мали.

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Водометом і кийками протестувальників розганяли з-під будинку президента. І півкілометра гнали аж до самої площі Свободи. З обох боків поліція, позаду спецназ, на тротуарах і в дворах - силовики. У перехожих відбирали телефони і били об асфальт. Затримали 237 осіб, серед них – журналісти, кілька розбитих камер. Поранених - десятки, родичі та знайомі розшукують їх по лікарнях та відділках.

У свою чергу адвокати скаржаться, що синці та інші свідчення побиття демонстрантів у поліції відмовляються вносити до протоколу. Крім того, повідомляють про чоловіка, який внаслідок травми голови втратив пам'ять. Усіх, кого заарештували, звинувачують за статтею хуліганство.