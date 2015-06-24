Ніч в Єревані пройшла спокійно: поліція не здійснювала спроб розгону акції протесту

Як повідомляє PanArmenian.net, ніч пройшла спокійно, поліція не здійснювала спроб розгону. Учасники пікету, в свою чергу, збудували своєрідні "барикади" зі сміттєвих баків.

Рано вранці протестувальники почали організовано прибирати сміття, яке накопичилося на місці проведення пікету.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревану.

Поліція після кількох "знаків попередження" почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.

Проте ввечері протестувальники знову вирушили на демонстрацію до президентського палацу.

Люди почали сідати на асфальт. Вони свистіли і кричали "Свобода!" і побажання, щоб вірменський президент пішов із займаної посади.

Крім того, як повідомили журналісти, пізніше приїхали водомети, якими напередодні розігнали мітингувальників.

Згодом поліція запропонувала п'яти учасникам акції протесту проти подорожчання електроенергії зустрітися з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.

Незабаром додаткові сили охорони правопорядку були стягнуті до місця проведення акції на проспекті Баграмяна в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.