Росія враховуватиме позицію Греції та Угорщини під час підготовки контрсанкцій

Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передають "РИА Новости".

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"Росія вживатиме своїх адекватних зважених контрсанкцій", - наголосила вона.

При цьому вона додала, що повинна бути врахована позиція таких країн, як Греція, Угорщина та інших, які виступають проти санкцій ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу зв'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.