ЄС не буде розглядати питання посилення санкцій проти Росії на саміті - джерело

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це напередодні саміту у середу в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Чого немає на порядку денному, і я знаю, що багато хто очікує, так це питання посилення санкцій проти Росії. Президент (Європейської Ради) Туск вирішив виконати… політичну домовленість, яка була досягнута у березні. Це рішення (продовжити санкції проти Росії до 31 січня 2016 року) було ухвалено у понеділок на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ", - сказав він.

Говорячи про порядок денний саміту, дипломат зазначив, що на першій сесії лідери ЄС обговорять доповідь "Завершення економічного та монетарного Союзу". "Вони запропонують наступному головуванню - Люксембургу - подивитися в деталях на заходи, які запропоновані в доповіді", - деталізував він.

Друга половина вечірньої сесії буде присвячена питанням міграції. "Вже з самого початку було зрозуміло, що ідея про квоти розподілу мігрантів у країнах ЄС ніколи не знайде підтримки серед лідерів країн. Але ми повинні подивитися, як допомогти країнам, які знаходяться під тиском", - наголосив він.

Також обговорюватиметься питання проведення референдуму у Великій Британії щодо членства в ЄС, питання оборони, яке буде розглянуто за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, і питання, які пов'язані з цифровим ринком.

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"Також буде доповідь щодо успішного завершення переговорів з Грецією", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу зв'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.