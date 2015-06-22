НАТО нарощує чисельність сил швидкого реагування
На засіданні глав міноборони країн-членів НАТО буде прийнято рішення про збільшення чисельності сил реагування альянсу до 30-40 тис. осіб.
Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає Бі-бі-сі. "Це більш ніж у два рази перевищує попередню чисельність. [...] У лютому було вирішено, що сухопутний компонент буде складатися з однієї бригади. На зустрічі на цьому тижні ми схвалимо повітряний, морський компонент і спецсили у складі "вістря спису", - сказав Йенс Столтенберг.
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За його словами, НАТО розгорне в Східній Європі 6 штабів сил реагування альянсу.
Міністри оборони зберуться в Брюсселі 24 червня.
Раніше повідомлялося, що НАТО вдвічі збільшило чисельністьвійськових у Польщі. У місті Щецин тепер знаходяться 400 чоловік від 20 країн-членів альянсу. Завданням корпусу вважається моніторинг ситуації в Україні.