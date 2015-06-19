Генсек НАТО анонсував візит до України

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

„Я з нетерпінням чекаю візиту до України, і ми шукаємо відповідну дату”, - сказав Столтенберг.

Разом з тим, за його словами, в НАТО на цей час немає конкретних планів щодо візиту до України Північноатлантичної ради (останній відбувся десять років тому).

"У нас є регулярний діалог з частими зустрічами в рамках Комісії НАТО-Україна", - зауважив генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що з Україною існує "сильне та давнє політичне та практичне партнерство" з інтенсивним політичним діалогом в рамках Комісії НАТО-Україна.

Читайте такожСтолтенберг: НАТО зміцнює готовність сил через брязкання ядерною зброєю зі сторони Росії

"Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники із НАТО не визнають і не будуть визнавати незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією. НАТО також надає практичну підтримку Україні на шляху її реформ", - зазначив він.

Крім того, за словами генсека, досягнуто прогресу щодо трастових фондів, які були створені для підтримки реформ і допомоги в реабілітації бійців, постраждалих внаслідок бойових дій на Донбасі.

"Ми надали додатковий персонал в офіс зв'язку НАТО в Києві та направили експертів у Міністерство оборони. Союзники із НАТО також надають значну підтримку на двосторонній основі", - деталізував Столтенберг.

Повне ексклюзивне інтерв'ю Генсека НАТО читайте на УНІАН.