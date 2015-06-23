Парламент Румунії схвалив будівництво центрів НАТО у Бухаресті
20:12, 23 червня 2015Світ
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Румунські парламентарі одноголосно підтримали будівництво двох об'єктів НАТО в Бухаресті в рамках нової оборонної стратегії альянсу в Східній Європі.
REUTERS
За прийняття ініціативи проголосували всі 283 парламентарі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.
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Президент Румунії Клаус Йоханніс закликав схвалити цей проект, "беручи до уваги українську кризу і агресивні дії Росії в регіоні".
Тому в Румунії побудують Центр для інтеграції сил НАТО, а також Штаб багатонаціональної дивізії "Південь-Схід", який буде координувати роботу військового командування Румунії і Болгарії.
Ця штаб-квартира буде відкрита в 2016 році і повністю запрацює в 2018 році.
НАТО планує розміщення подібних центрів також у Польщі, Болгарії, Естонії, Латвії та Литві.
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