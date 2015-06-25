Росавіація закрила аеропорт Сочі через затоплення (фото, відео)

"Водопостачання аеропорту порушено, електроживлення здійснюється від аварійних джерел. У той же час, всі системи, пов'язані з забезпеченням безпеки польотів, працюють безперебійно", - зазначив представник відомства, передає Бі-бі-сі.

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Раніше в місті через зливи був введений режим надзвичайної ситуації. МНС Росії повідомило, що посилило групу рятувальників для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Влада міста пообіцяла, що роботи по ліквідації наслідків стихії будуть вестися цілодобово. В адміністрації Краснодарського краю також повідомили, що проводять евакуацію жителів із затоплених районів.

"Річка Херота вийшла з берегів, ж/д вокзал затоплений, потяги припинили рух, до Адлера не ходять, затопило аеропорт, під метр стояла вода. Близько 2 тис. пасажирів зараз знаходяться в аеропорту", - наводяться в повідомленні слова мера Сочі Анатолія Пахомова.