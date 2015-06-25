Росавіація закрила аеропорт Сочі через затоплення (фото, відео)

19:37, 25 червня 2015
Світ
897 0

Росавіація прийняла рішення тимчасово закрити аеропорт "Сочі" через затоплення льотного поля, місць стоянки літаків та будівлі аеровокзалу.

varlamov.me

"Водопостачання аеропорту порушено, електроживлення здійснюється від аварійних джерел. У той же час, всі системи, пов'язані з забезпеченням безпеки польотів, працюють безперебійно", - зазначив представник відомства, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожШтормове попередження у затопленому Сочі продовжили до 26 червня

Раніше в місті через зливи був введений режим надзвичайної ситуації. МНС Росії повідомило, що посилило групу рятувальників для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Взлетно-посадочная полоса тоже вся в воде / varlamov.me

Влада міста пообіцяла, що роботи по ліквідації наслідків стихії будуть вестися цілодобово. В адміністрації Краснодарського краю також повідомили, що проводять евакуацію жителів із затоплених районів.

varlamov.me

"Річка Херота вийшла з берегів, ж/д вокзал затоплений, потяги припинили рух, до Адлера не ходять, затопило аеропорт, під метр стояла вода. Близько 2 тис. пасажирів зараз знаходяться в аеропорту", - наводяться в повідомленні слова мера Сочі Анатолія Пахомова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter