У Сочі аеропорт "пішов під воду" через надмірні опади (фото)

14:42, 25 червня 2015
Світ
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У Сочі рясні дощі призвели до підтоплення будівлі аеровокзалу.

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Так, негода стала причиною затримки семи рейсів, початку посадки на які очікують близько 1000 пасажирів, повідомляє РИА Новости з посиланням на "Базел Аеро".

"Аеропорт "Сочі" тимчасово працює в напруженому режимі і змушений вносити корективи в чинний розклад руху рейсів... На поточний момент в аеропорту Сочі очікують вильоту близько 1000 пасажирів зворотних рейсів авіакомпаній, які відправлені на запасні аеродроми і змінили час прильоту через негоду", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в аеропорту "Сочі" тимчасово обмежена робота в секторах А і С. Обслуговування пасажирів проходить в секторі В. Входи і виходи в будівлю аеровокзалу працюють на рівні пандуса.

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За даними соцмереж, пасажири отримують багаж, стоячи у воді.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, на Сочі обрушилась найсильніша за останні місяці злива. Десятки вулиць в Центральному, Хостинському і Адлерському районах виявилися затопленими. На допомогу громадянам вирушили рятувальники МНС Росії.

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