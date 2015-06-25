У Сочі аеропорт "пішов під воду" через надмірні опади (фото)

Так, негода стала причиною затримки семи рейсів, початку посадки на які очікують близько 1000 пасажирів, повідомляє РИА Новости з посиланням на "Базел Аеро".

"Аеропорт "Сочі" тимчасово працює в напруженому режимі і змушений вносити корективи в чинний розклад руху рейсів... На поточний момент в аеропорту Сочі очікують вильоту близько 1000 пасажирів зворотних рейсів авіакомпаній, які відправлені на запасні аеродроми і змінили час прильоту через негоду", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в аеропорту "Сочі" тимчасово обмежена робота в секторах А і С. Обслуговування пасажирів проходить в секторі В. Входи і виходи в будівлю аеровокзалу працюють на рівні пандуса.

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За даними соцмереж, пасажири отримують багаж, стоячи у воді.