Картина Пуленбурга «Аркадський пейзаж» повернута в Україну і буде передана музею Ханенків

Це полотно було частиною колекції, зібраної українськими меценатами початку минулого століття - Богданом і Варварою Ханенків. У серпні 1943 року з Київського музею західного і східного мистецтва картину разом з іншими полотнами німці вивезли до Німеччини. У травні 2011 року на сайті одного з європейських аукціонів з'явилася інформація про продаж картини Пуленбурга. Вже через рік ідентичність картини була остаточно підтверджена і почався процес її повернення в Україну.

Міжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана» взяв на себе фінансові витрати і цілком сприяв поверненню шедевра в Україну.

«Картина була викуплена, перестрахована, була найнята спеціальна компанія, яка привезла її в Україну», - розповідає Олександр Фельдман.

За словами мецената, ця акція є частиною програми «Спадщина», яку вже кілька років реалізує МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» в цілях збереження музейного фонду України та повернення в нашу країну втрачених культурних цінностей.

Зараз картина Корнеліуса Пуленбурга «Аркадский пейзаж» представлена в галереї «АВЕК» у Харкові в рамках виставки «Забути не можна. Повернути!». Вона буде передана музею Ханенків після завершення виставки.